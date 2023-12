’Grazie al Governo anche per il Comune’

"Gli interventi di ripristino e messa in sicurezza del territorio prendono forma: con le risorse messe a disposizione dal Governo Meloni e assegnate dalla struttura commissariale, il Comune sta iniziando a mettere a terra i progetti finalizzati a superare i danni causati dall’alluvione di maggio e a incrementare i livelli di sicurezza del territorio. E’ il caso degli interventi nel tratto urbano del fiume Savio, su cui in passato la manutenzione era stata scarsa. E’ quello che cittadini e imprese ci hanno chiesto: garanzie affinché gli sforzi per ricostruire siano tutelati da interventi di messa in sicurezza del territorio". Lo afferma Luca Lucarelli, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, che poi aggiunge: " Ce le ricordiamo bene le proteste della sinistra, prima sui tempi e poi sulle risorse: ora vediamo bene come invece serva tempo anche alla macchina comunale per progettare e assegnare i lavori, nonostante il Governo abbia snellito gli iter burocratici. Se l’Amministrazione si fosse subito focalizzata su questi lavori, probabilmente oggi avremmo potuto essere in uno stato più avanzato degli interventi. Nonostante il Comune non spenda una parola per ringraziare il Governo Meloni e il Commissario Figliuolo, il percorso individuato con la struttura commissariale è rispettato, nei tempi e nelle risorse, e i risultati si stanno vedendo. Ringraziamo noi Governo e Commissario per essere sempre vicini al nostro territorio".