Gru a Palazzo Roverella. Viabilità rivoluzionata

Modifica alla viabilità e alla sosta con l’avvio del cantiere per la riqualificazione di palazzo Roverella (in particolare con il montaggio della gru). L’amministrazione comunale specifica in una nota che da ieri fino alla fine dell’interventole vie interessate principalmente da questa modifica sono: Mura di Sant’Agostino, Scevola Riceputi, Milani, e Manfredi. Come disposto da un’ordinanza comunale, all’area del centro storico, sul lato di via Felice Cavallotti (all’altezza della portaccia di Sant’Agostino) si potrà accedere dalle vie Quattordici e del Camerone: in questo modo i cittadini e tutti i fruitore del centro storico potranno raggiungere le vie Pescheria e Fattiboni e dunque lo Sportello Facile del Comune (piazzetta dei cesenate del 1377) e le altre attività presenti in piazza del Popolo e piazzetta Amendola.

Entra dunque in vigore l’inversione del senso di marcia che consentirà di accedere da via del Camerone per raggiungere poi attraverso via Scevola Riceputi l’area di piazza Aguselli e di via Milani. Immettendosi in via del Camerone da via Felice Cavallotti, sarà anche possibile svoltare anche a destra, lungo via Mura Sant’Agostino, con uscita in via Manfredi.

In alcuni giorni, per l’intera durata del cantiere, i mezzi di lavoro sosteranno nel primo tratto (lato via Milani) di via Manfredi che, in questi casi, sarà chiusa temporaneamente al transito di tutti gli altri veicoli. Tuttavia, anche in questo caso sarà sempre possibile uscire dall’area del centro storico proseguendo da via Milani su via Isei e proseguendo su via Cesare Montanari.

L’amministrazione comunale comunica inoltre che in via Manfredi sono stati istituiti alcuni posti auto, compatibilmente con le dimensioni e gli spazi presenti: nello specifico, uno per persone titolari di contrassegno invalidi, uno carico scarico ed uno per residenti e similari autorizzati come indicato dalla relativa segnaletica verticale; sempre in via Manfredi sono stati istituiti un percorso pedonale, da via Isei a via Mura Porta Santa Maria sul lato est, e un attraversamento pedonale da via Mura Porta Santa Maria, all’intersezione con via Manfredi. In relazione al trasporto pubblico locale, la linea CE05 percorrerà in entrambi i sensi di marcia la via Padre Vicinio da Sarsina, senza svoltare in centro. Saranno sospese le fermate Piazza Aguselli-Osservanza, ed è stata aggiunta la fermata extraurbana in via Padre Vicinio da Sarsina.