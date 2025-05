Gruppo Amadori e Federazione Cuochi: "Promuoviamo il buon cibo"

Il Gruppo Amadori, in occasione della sua prima partecipazione a TuttoFood con il corporate brand “Amadori - The Italian Protein Company”, annuncia la partnership con la Federazione italiana Cuochi (Fic) (nella foto). "Una collaborazione – spiega il Gruppo – per promuovere insieme la cultura italiana del buon cibo, unendo la qualità dell’offerta del gruppo all’arte e alla creatività dei professionisti della ristorazione. La Federazione Italiana Cuochi, coi suoi 16.500 associati, rappresenta un punto di riferimento per cuochi professionisti, chef patron e ristoratori. Ha una rete con 96 associazioni provinciali, 20 unioni regionali e 14 associazioni estere.

L’obiettivo è portare in tavola prodotti di alta qualità e gustosi, provenienti da filiere italiane gestite e controllate, come ‘Il Campese’ e il pollo Amadori allevato all’aperto. "La partnership si inserisce nel percorso di evoluzione racchiuso dal posizionamento The Italian Protein Company, che riflette l’impegno ad offrire un’ampia offerta proteica animale e vegetale", commenta Matteo Conti, direttore centrale marketing strategico.