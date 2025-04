Gruppo Amadori si è presentato al ministro Urso

Un racconto fatto di ’Sapori Made in Italy’, che ha origine dall’intuito imprenditoriale dei fratelli Amadori, è andato in scena ieri sera al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il Gruppo cesenate Amadori, forte della sua filiera italiana, ha raccontato la sua visione per il futuro in cui vuole portare innovazione attraverso un’offerta alimentare a base di proteine italiane, di qualità e diversificate, in linea con l’evoluzione delle abitudini di consumo. Il Gruppo si è presentato al Salone degli Arazzi di palazzo Piacentini, per le attività correlate all’adesione all’edizione 2025 della “Giornata Nazionale del Made in Italy”. Alla presenza del ministro on. Adolfo Urso, l’ad Denis Amadori (nella foto) ha illustrato la storia di successo dell’azienda e i suoi piani di crescita e sviluppo.