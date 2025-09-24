Gruppo di salinari di Cervia in visita

"Una domenica proprio intensa, quella del 21 settembre, ricca di incontri e trascorsa in compagnia di un nutrito gruppo di salinari di Cervia, in partenza per Roma per la tradizionale consegna del sale dolce". Quest’anno avverrà l’8 ottobre. Lo comunica Alberto Merendi dell’associazione Tra Monti e Valli di San Piero in Bagno, che poi aggiunge: "E così con il loro sale hanno camminato lungo tratti della medievale via Romea Germanica ed insaporito la Valle del Savio, visitando le chiese giubilari del territorio, e salutando i vari parroci, oltre ai sindaci, tra cui quelli di Sarsina (Don Rudy Tonelli e Enrico Cangini) e di Bagno di Romagna (monsignor Alfiero Rossi e Enrico Spighi). Nel mezzo della loro camminata, c’è stata altresì la salita per la mulattiera di Corzano, con ristoro all’aperto accanto al Santuario della Madonna offerto dal Consorzio Natura & Natura e da Tra Monti e Valli di San Piero. I nostri più sentiti ringraziamenti ai salinari di Cervia. Molto lieti di avervi conosciuto. Il prossimo fine settimana vogliamo venire a vedere le vostre saline". Tornando alla tradizione annuale dell’omaggio del sale dolce di Cervia al Pontefice, con un viaggio dalla città di Cervia in Vaticano, a Roma, c’è da dire che essa risale alla decisione di un vescovo veneziano, che reggeva la diocesi di quella cervese, che nel 1464 diventò Papa col nome di Paolo II (nato Pietro Barbo). Il suo pontificato durò quasi sette anni. Tra i suoi provvedimenti da ricordare che portò da 100 anni a 25 il periodo per l’indizione degli anni giubilari.

gi. mo.