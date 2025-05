Gruppo Donne Impresa:: "Una scuola per genitori ci aiuterà ad educare"

Oltre l’impresa, verso arte, cultura, educazione e società. È un calendario denso di iniziative quello di Donne Impresa, il gruppo di imprenditrici femminili associato a Confartigianato cesenate, presieduto da Fulvia Fabbri e coordinato da Cristiana Suzzi. "Nei giorni scorsi - spiega la presidente - abbiamo visitato ai Musei di San Domenico di Forlì la mostra ‘Il ritratto dell’artista, dal Seicento al Novecento. Nello specchio di Narciso. Il volto, la maschera, il selfie’ (nella foto).Un’occasione per cementare la coesione del nostro affiatato gruppo, oltre che per godere di un’esposizione di straordinaria attrattiva". Donne Impresa ha in cantiere vari progetti per il prosieguo dell’annata. " Stiamo ragionando su un intervento in cui le imprenditrici si raccontano con storie attraverso podcast, mezzi di informazione molto diffuso tra i giovani e con pillole dedicate ad aspiranti imprenditori – mette in luce la presidente –. Altre iniziative in cantiere sono la formazione finanziaria familiare e in autunno la scuola per genitori in collaborazione con il gruppo Giovani Imprenditori, per analizzare l’adolescenza da diverse angolature, con l’intento di dare una visione articolata ai genitori per costruire una relazione basata sulla fiducia e fornire un supporto ai ragazzi, grazie a relatori di alto profilo per affrontare il futuro motivandoli con progetti e obiettivi che li gratifichino".