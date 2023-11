Gruppo Hera cerca operai e tecnici

Opportunità di lavoro nelle energie rinnovabili a Forlì-Cesena. Un addetto alla sala telecontrollo, un tirocinante addetto alla sala telecontrollo, un conduttore di generatori di vapore primo grado, termovalizzatore. Queste le ricerche attualmente presenti sul sito di Hera Comm, azienda controllata dal Gruppo Hera, per la sede di Forlì-Cesena. L’addetto alla sala di controllo e call center tecnico si occuperà della supervisione dei sistemi di telecontrollo su impianti di servizio idrico e della gestione delle chiamate di pronto intervento. Dovrà essere in possesso di diploma tecnico e essere a conoscenza degli schemi funzionali degli impianti e delle reti e dovrà essere disponibile a lavorare su turni.

Il tirocinante addetto alla sala controllo si occuperà, durante il tirocinio, di supportare in affiancamento i colleghi più senior nella gestione delle chiamate di pronto intervento principalmente per i settori del servizio idrico integrato, distribuzione del gas e teleriscaldamento. Il candidato ideale deve essere in possesso di diploma o laurea in ambito tecnico e avere buona conoscenza dei sistemi informatici come Office, Lan e Web. Il conduttore di generatori di vapore di I grado si dovrà occupare di conduzione ordinaria e straordinaria dell’impianto. La risorsa svolgerà un iniziale periodo di formazione durante il quale ricoprirà il ruolo di gruista, e successivamente il ruolo di operatore esterno, per poi ricoprire il ruolo di conduttore. A tal fine è richiesto il possesso del patentino di primo grado per la conduzione di generatori di vapore. Si occuperà di controllo e gestione di tutti i sistemi di depurazione dei fumi prodotti dalla combustione di rifiuti solidi ponendo particolare attenzione ai parametri di legge delle emissioni in atmosfera.