Gruppo Olidata al fianco di Poste Italiane

Il gruppo Olidata, nato nel 1982 a Cesena e ora con sede a Roma, attraverso la sua controllata Sferanet si è aggiudicato con un raggruppamento temporaneo di imprese, al quale partecipa al 51%, i lotti 1 e 2 della gara indetta da Poste Italiane per la realizzazione della più ampia rete nazionale per il coworking ed eventi di formazione per i cittadini. Il valore della gara è di 9 milioni euro. Olidata dovrà fornire i sevizi di gestione e commercializzazione dei 92 spazi di coworking con circa 4.500 postazioni distribuite su 45.000 metri quadrati di uffici di Poste Italiane su tutto il territorio nazionale, fornendo tecnologie all’avanguardia per gestire i centri. In borsa il titolo Olidata ha avuto una fiammata in apertura con un guadagno del 5%, poi ha ripiegato e ha chiuso a 0,560 euro, la stessa quotazione della chiusura di venerdì, con scambi superiori del 70% alla media del periodo.