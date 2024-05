Gruppo Trevi, nuovi ordini per 128 milioni

Il gruppo Trevi nel corso dei primi tre mesi del 2024, ha acquisito nuovi ordini per 128,3 milioni di euro, in linea con il primo trimestre dell’anno precedente. Lo comunica la società dando informazioni aggiuntive sui primi tre mesi del 2024, specificando che a fine marzo il portafoglio ordini del gruppo risulta in aumento a 755 milioni (+4,9% rispetto al 31 dicembre 2023). L’indebitamento finanziario netto è pari a 203,4 milioni, sostanzialmente in linea con i 202 milioni registrati al 31 dicembre 2023. L’andamento del gruppo nei primi tre mesi dell’anno per quanto riguarda acquisizione ordini e backlog è risultato "in linea con le previsioni per l’anno 2024". Per quanto riguarda la Divisione Trevi sono stati acquisiti progetti per 98,5 milioni; fra gli ordini principali, si segnalano alcuni incarichi negli Emirati Arabi Uniti e, in Italia, l’acquisizione delle opere di fondazione per il nuovo stabilimento di a "un’importante casa automobilistica".

Quanto alla Divisione Soilmec, nei primi tre mesi del 2024 ha conseguito ordini per circa 36,2 milioni, in aumento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2023.