Gualdi pungola il Pd "Il partito deve essere più autonomo rispetto alla giunta comunale"

di Andrea Alessandrini

Daniele Gualdi, ex assessore nelle giunte Conti e Lucchi 1 (prima parte, poi venne avvicendato) è stato tra i minoritari sostenitori di Elly Schlein al congresso del Pd nel territorio cesenate dove la stragrande maggioranza dei dirigenti e degli iscritti era schierata a favore del governatore Stefano Bonaccini.

Il nuovo corso di Elly Schlein come si riflette nel partito locale?

"Qui c’è completa adesione al nuovo corso della Schlein e la sua presenza alla festa de L’Unità ha dimostrato il consenso che gode fra i militanti, anche quelli che non l’avevano votata alle primarie. Il Pd ora detta l’agenda, stanno per partire i banchetti per raccogliere le firme sulla proposta di legge sul salario minimo. Certo, nel cesenate ha vinto l’area Bonaccini con il 60%. Per ora sono stati cooptati negli organismi dirigenti e nei circoli alcuni membri del comitato Schlein e di Articolo 1. Ma conta come fare politica ed è qui che deve esserci discontinuità verso il passato"

Discontinuità rispetto a che cosa, può farci capire?

"Parlo da ex componente della segreteria regionale in carica fino a due anni fa. Purtroppo si riuniva raramente pur essendo uno dei luoghi dove devono maturare le politiche del partito. Serve un rapporto diretto con chi si intende rappresentare. Che senso ha fare riunioni fra i soliti noti che la pensano allo stesso modo? Sul lavoro, la sanità, la scuola, l’università, il cambiamento climatico, solo per citare alcune delle tematiche più stringenti, sono le persone a dover essere i primi interlocutori. Occorre fare una alleanza fra cittadini . Per come stanno gestendo benissimo il dopo alluvione il sindaco e l’amministrazione sono credibili per farlo. Ciò non toglie, tuttavia, che sia fondamentale un recupero dell’autonomia del Pd troppo schiacciato sulle politiche delle amministrazioni in cui governa. Fa bene anche ai sindaci una dialettica che porti punti di vista diversi".

La due giorni della corrente di Bonaccini a Cesena ha fatto bene al partito?

"Meno male che abbiamo una sola corrente, perché il Pd è stato paralizzato a lungo da decine di esse. Tuttavia è normale che si formino aree culturali in un partito costituito di provenienze politiche diverse. Il fatto che Bonaccini abbia scelto Cesena ha avuto un grande valore simbolico che gli va riconosciuto. Non rinvengo comunque oggi, se non nel metodo, grandi differenze politiche nel partito. I punti della Schlein proposti in direzione sono stati approvati all’unanimità".

Articolo 1 è entrato nel Pd. L’ala sinistra si è rafforzata?

"Bene, Articolo 1 ha condiviso sin dall’inizio il nuovo corso della Schlein. Le divisioni sono sempre state una tragedia per la sinistra".

Lei può rientrare in gioco per incarichi amministrativi?

"No, ammesso che qualcuno ci pensi. Sono stato 21 anni in consiglio comunale, c’è un tempo per ogni cosa e al massimo posso essere a disposizione per dare una mano alle nuove generazioni che vogliono fare politica. Oltre all’Università mi interesso di cinema e teatro grazie all’esperienza amministrativa svolta in passato. Non potrei chiedere altro".

Lei da assessore alla cultura ha valorizzato il centro cinema San Biagio. Come valuta le politichei ad esso inerenti?

"La precedente amministrazione ha liquidato il San Biagio che è tuttora chiuso. È tempo di ricostruire, serve una ripresa della regia forte da parte del Comune dopo che in passato si è pensato solamente di affidare a terzi questo compito. Il privato e l’associazionismo possono gestire spazi, ma non decidere le politiche culturali della città".