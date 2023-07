Guardia Costiera, militari in azione sulle spiagge

di Giacomo Mascellani

Nel territorio costiero della provincia di Forlì-Cesena, quindi sulle spiagge e nel mare prospicienti le località di Cesenatico, Gatteo a Mare, San Mauro Mare e Savignano Mare, sono gli uomini dell’Ufficio circondariale marittimo a garantire i servizi dell’operazione ’Mare Sicuro’ della Guardia Costiera che, fino al 17 settembre, vedrà ogni giorno impegnati i militari della marina.

L’operazione consiste in una continua ed intensa attività di controllo lungo il litorale e in acqua, assicurando, con la presenza giornaliera in mare e sulle coste di uomini e mezzi navali, l’intervento per le emergenze riguardanti in particolare la tutela della sicurezza. Il principale obiettivo è la vita umana in mare e l’ordinato svolgimento delle attività di balneazione e di turismo nautico, scoraggiando quei comportamenti irresponsabili che sono spesso causa di incidenti e spiacevoli episodi.

Per quanto concerne specificatamente i diportisti, che a Cesenatico sono 469 (di cui 300 al Porto turistico Onda Marina, 84 al Circolo Nautico Cesenatico, 36 al Circolo Benaglia sulla Vena Mazzarini, 33 al Circolo Mazzarini e 16 allo Squero), anche quest’anno sono in corso le attività per il rilascio del ’Bollino Blu’, al buon esito dei controlli preventivi richiesti dai proprietari delle unità. È un momento di semplificazione, che facilita ed anticipa le attività di controllo in mare, ma anche un’occasione per conoscere e rimediare ad eventuali carenze di dotazioni ed attrezzatura prima dell’impiego delle imbarcazioni.

"Nell’ambito dell’operazione - dice il comandante della Guardia Costiera di Cesenatico, il tenente di vascello Francesco Marzolla -, effettueremo missioni giornaliere utilizzando il metodo del pattugliamento mare-terra, con impiego di pattuglie terrestri e dei mezzi nautici dipendenti, il battello pneumatico Bravo GCB142 e la Motovedetta veloce CP612. La programmazione messa in campo è stata preceduta da un’analisi sulle caratteristiche del litorale di competenza e delle relative attività che lo interessano per assicurare la rapidità degli interventi di soccorso di bagnanti, diportisti e subacquei, e garantire il massimo livello di prevenzione e repressione di ogni comportamento potenzialmente pericoloso per le persone, l’ambiente, l’ecosistema marino e le risorse ittiche".

La priorità della Guardia Costiera è la sicurezza: "Controlliamo tutte le postazioni dei bagnini di salvataggio e le dotazioni dei singoli concessionari dei bagni, oltre alle due postazioni di primo intervento dove operano le infermiere dei balneari. Si tratta di un grande lavoro che coinvolge tutti i 20 uomini dell’Ufficio circondariale marittimo".