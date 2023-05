Guardia medica, polemiche ad Alfero

di Gilberto Mosconi

Ad Alfero di Verghereto è stata improvvisamente chiusa la Guardia Medica. Lo comunica Fratelli d’Italia, che in una nota di ieri mattina sottolinea: "Con un avviso di poche righe, appiccicato alla porta d’ingresso, i cittadini di Alfero vengono ’informati’ della chiusura dell’ambulatorio di Continuità assistenziale di Alfero, l’ex Guardia Medica, per capirci. E’ l’ennesimo schiaffo ai cittadini della montagna, a cui vengono tolti servizi essenziali come quelli sanitari", commentano Cesare Polidori, coordinatore di FdI per la Valle del Savio e Marco Bardeschi, coordinatore comunale a Verghereto per FdI, davanti all’improvvisa soppressione del servizio. Proseguono poi i due esponenti locali di FdI: "Si tratta di un servizio che era attivo tutte le notti, mentre nei festivi e nei prefestivi offriva una copertura H24. Di questo fatto abbiamo prontamente informato il capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Marta Evangelisti, che presenterà un’interrogazione per far luce su questa decisione che penalizza il territorio e lo fa in un momento critico per gli spostamenti nelle aree di montagna e di collina, ma anche alla vigilia della stagione turistica, quando il territorio di Alfero (località climatica e turistica di montagna, incastonata in una verde conca fra monte Fumaiolo e monte Còmero) si popola di numerosi turisti che soggiornano nelle strutture ricettive e nelle seconde case della zona".

Polidori e Bardeschi continuano: "La copertura della Guardia Medica di Alfero diventa un servizio oltremodo fondamentale, nonché una garanzia per cittadini e turisti. Fa male dirlo per noi che viviamo qui e ogni giorno ci battiamo per valorizzare il territorio, ma davanti a queste situazioni ci sentiamo un territorio di serie B, che viene costantemente privato di servizi. Se alla montagna si continuano a togliere i servizi di base, vuol dire che la Regione alla montagna non vuole bene, che vuole smantellare lo stato sociale di quelli che sono gli ultimi presidi di permanenza dei cittadini in queste zone. Per noi è semplicemente inaccettabile".

Ma sulla questione ieri pomeriggio in un post sui social, in riferimento ad un intervento dell’ex sindaco di Verghereto, Romano Giovannetti, alferese, il consigliere comunale di Verghereto Giuseppe Bardeschi informa che si è trattato di un errore di comunicazione, scrivendo: "Il sindaco di Verghereto, Enrico Salvi, ha parlato con il direttore sanitario dell’Ausl che ci ha assicurato che si è trattato di un disguido di comunicazione. La Guardia Medica è rimasta chiusa solo questo fine settimana per mancanza di personale all’ultima ora. Il servizio riprenderà regolarmente questa sera".