Guardia medica unificata: "Così peggiora il servizio"

Il servizio di continuità assistenziale, quello che era la vecchia guardia medica, merita di essere tutelato, nel rispetto dei professionisti che vi operano ma soprattutto della comunità che del loro apporto ha una stringente necessità. A lanciare l’allarme sono gli stessi operatori, che in una lettera aperta alla cittadinanza hanno segnalato una situazione fortemente critica in relazione alla riforma del servizio in arrivo.

"L’Ausl Romagna – spiegano i medici in un documento - intende attuare la soppressione delle centrali provinciali telefoniche di risposta medica, dedicate esclusivamente alla consulenza telefonica. A oggi, le province di Rimini e Ravenna sono dotate, per il servizio di guardia medica, di centrali telefoniche nelle quali operano diversi medici dedicati esclusivamente a quella mansione. Il medico di centrale operativa, dopo una breve anamnesi e una serie di domande, può decidere di consigliare, prescrivere o inviare, a seconda della gravità, una visita medica, eseguita da un medico dedicato alle sole visite domiciliari, oppure un’ambulanza per i casi più gravi. Nell’ipotesi di soppressione delle centrali mediche operative, verrà introdotta un’unica centrale per tutta la Romagna, dove risponderà personale non sanitario il quale, non avendo le competenze necessarie, non potrà fornire una consulenza medica e quindi si limiterà a trasferire la telefonata al medico locale delle visite domiciliari". Il rischio paventato è dunque quello che il medico si veda costretto a svolgere la doppia funzione di consulenza telefonica e di visita domiciliare.

"I medici della centrale operativa – analizzano i diretti interessati - prendono in carico ogni minuto diversi pazienti: se i ruoli non resteranno separati si rischierà la perdita di centinaia di prese in carico. Inoltre, gli stessi medici adibiti alla visita domiciliare subiranno una forte riduzione in termini numerici. In questo modo il medico che si troverà in servizio, con la propria automobile, dovrà recarsi tempestivamente presso le case dei pazienti e al contempo rispondere al telefono a ogni nuova chiamata, magari mentre sta guidando o, peggio ancora, mentre visita il paziente, dovendo inoltre coprire un’area molto più grande come estensione e popolosità". Le modifiche avrebbero come scopo quello di liberare risorse da impiegare nei Cau (Centri di Assistenza e Urgenza), i nuovi presidi che dovrebbero affiancare i pronto soccorso per la gestione dei casi più lievi. "Gran parte di essi saranno delle semplici riconversioni dei punti di primo intervento già esistenti, i quali lavorano già con codici di gravità superiore. I medici che ci lavoreranno saranno quelli dell’attuale guardia medica, che non sono in possesso di una formazione adeguata al servizio. Questa situazione è estremamente pericolosa, non solo per i medici ma soprattutto per i pazienti".