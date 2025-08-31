Guccini fra la via Emilia e il West. Il film restaurato al San Biagio

Un viaggio musicale tra la periferia agricola di Modena e il mito americano del cinema, del rock e della beat generation. Nuovo appuntamento per la rassegna estiva ‘Across the movies’, che lunedì dalle 21.15 all’arena San Biagio di Cesena proietterà ‘Francesco Guccini: fra la via Emilia e il West’. Noto film concerto del 1984 – restaurato in occasione del quarantesimo anniversario – la pellicola rende omaggio alla poetica schietta, graffiante e letteraria del cantautore emiliano. Il film fu registrato dal vivo il 21 giugno di quell’anno, quando Bologna venne invasa da oltre 160mila fan accorsi per assistere a quello che per l’epoca si rivelò essere un evento musicale senza precedenti.

Il concerto celebrava i vent’anni di attività musicale di Francesco Guccini, che per l’occasione, sul palco di Piazza Maggiore, portò in scena grandi amici e colleghi come Lucio Dalla, Paolo Conte, I Nomadi, Pierangelo Bertoli e tanti altri. Un film che racconta lo spaccato di un territorio di provincia che, tra una strada di campagna e l’altra, sognava in grande grazie al cinema e alla musica del crescente movimento americano della Beat generation. Guccini è anche scrittore, attore e docente, con una carriera che vanta un numero considerevole di successi. Dall’esordio nel mondo della musica nel 1967 con l’album ‘Folk beat n.1’ a oggi ha collezionato oltre 20 album. Molto impegnato sul piano politico e sociale, i testi dei suoi brani vengono spesso considerati dei veri e propri componimenti poetici.

La serata si aprirà alle 21:15 con l’introduzione di Luigi Bertaccini, che attraverso aneddoti e curiosità dipingerà un affresco della vita di questo cantautore schietto ed impegnato. Il canzoniere di Guccini, infatti, ha mantenuto una ferrea coerenza antagonista lungo quarant’anni di storia italiana, spaziando da riflessioni autobiografiche a invettive politiche.

A impreziosire l’evento la presenza di Vasco ‘Bartowski’ Abbondanza, cantante e compositore dei Lennon Kelly, che renderà omaggio a Guccini reinterpretando brani del suo repertorio in maniera personale e autentica. L’appuntamento è realizzato da Monogawa e dalla fumetteria Panda Comix con il sostegno dell’Emilia-Romagna film commission. L’ingresso è di 8 euro, mentre in caso di pioggia la serata verrà spostata al cinema Eliseo. La rassegna proseguirà lunedì 8 settembre in arena San Biagio con ‘Becoming Led Zeppelin’ e il live di Crista.

