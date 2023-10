Guerra nell’ex Jugoslavia. Il volto dei nati dagli stupri

Le foto sono in bianco e nero. Venti ritratti prevalentemente di donne e uomini oggi sulla trentina d’anni. Trent’anni fa nei Balcani si combatteva e si moriva in una guerra che, come tutte le guerre, ha lasciato cicatrici profonde come solchi. Le armi che si usano in guerra sono tante, tutte becere. Una di queste è lo stupro. Dagli stupri di guerra sono nati bambine e bambini spesso finiti ai margini della società, ripudiati o derisi, costretti a crescere senza genitori (o quanto meno senza padre) e portandosi addosso pesi devastanti.

Le foto sono le loro. E sono per loro. Da domani e fino al 26 novembre la Galleria Pescheria ospiterà la mostra ‘Breaking Free’ realizzata dal fotografo franco siriano Sakher Almonem che ha ritratto i bambini di allora che sono gli adulti di oggi, fondatori e iscritti dell’associazione ‘Forgotten Children of war’, i bambini dimenticati della guerra. Le parole dicono tutto, perché davvero quei bambini per decenni sono stati dimenticati da tutti, a partire dalle istituzioni. Oggi, mentre il quadro sembra cambiare, coi primi riconoscimenti di indennizzi annunciati per il 2024, è il momento di continuare a tenere alta l’attenzione su ciò che non può essere dimenticato. "Una foto – ha commentato l’assessore alla cultura Carlo Verona – può essere anche più efficace di un racconto nel testimoniare ciò che è accaduto. Questo è uno dei casi più evidenti. Il tema è molto forte, affrontarlo con le immagini può mettere in soggezione, ma in effetti è questo che si propone la mostra: far riflettere in maniera dura, senza fronzoli. Perché ciò di cui si parla è stato orribile e non può essere addolcito". L’evento è stato organizzato da Iscos, una ong nata nel 1983 dall’esperienza sindacale della Cisl che promuove azioni e programmi di cooperazione internazionale. A collaborare alla mostra c’è in effetti anche la stessa Cisl Romagna, insieme a Legacoop, Centro pace, Anteas e gruppo scout Agesci di San Mauro Pascoli.

"Questa esposizione – ha aggiunto il segretario generale di Cisl Romagna Francesco Marinelli - porta con sé un messaggio molto forte in un momento particolarmente delicato e difficile come quello attuale. In ogni conflitto – e purtroppo le immagini che stanno arrivando nelle nostre case dal Medio Oriente lo confermano – le vittime predestinate sono le donne e bambini. E’ importante far rivivere le testimonianze della guerra nell’ex Jugoslavia, raccontando come madri e soprattutto figli siano stati messi ai margini della società civile per colpe certamente non loro. Sono vittime due volte e hanno continuato a esserlo anche dopo il conflitto". Il percorso era iniziato nel 2022 con un incontro alla Biblioteca Malatestiana con l’associazione, che ha portato poi alla nascita della mostra. I pannelli gireranno per varie città d’Italia (la tappa successiva sarà Ravenna) e intanto una identica rassegna è proposta in Serbia. L’ingresso gratuito, ma chi vuole può sostenere l’associazione con una donazione. Per informazioni: 0547-610892 oppure info@iscosemiliaromagna.org.