Guida la moto ma non ha mai preso la patente

Gli agenti della Polizia Locale di Gambettola in servizio sulle strade hanno fermato e verbalizzato due conducenti di veicoli. Nel primo caso si tratta di un motociclista che girava ripetutamente nel centro di Gambettola senza essere in possesso della patente di guida. Nonostante la mancanza del titolo alla guida l’uomo aveva acquistato una moto di grossa cilindrata e la utilizzava tranquillamente avanti e indietro nel centralissimo Corso Mazzini, anche a velocità sostenuta; inoltre davanti al comando della Polizia Locale spingeva sul gas per procurare più rumore dalla marmitta. I suoi ripetuti passaggi e la sua condotta hanno ovviamente attirato l’attenzione degli agenti che non hanno tardato a fermarlo per un controllo accurato. Oltre che per diverse violazioni per i rumori causati e la velocità in centro storico, l’uomo è stato sanzionato per aver guidato senza aver mai conseguito alcuna patente di guida. Inevitabile il sequestro del veicolo. Gli stessi agenti in occasione hanno accertato un caso simile in zona Bulgaria. In questo caso nelle maglie degli agenti è finito un autoarticolato che era transitato in Largo Sirolli nonostante il divieto esistente. Al controllo il conducente è risultato privo dell’idoneo CQC (si tratta di una sorta di patente professionale da abbinare obbligatoriamente alla patente C). Anche in questo caso, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie, è scattato il blocco del tir per tre mesi.

Vincenzo D’Altri