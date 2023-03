Guida ubriaco, patente ritirata a un 52enne

Ubriaco alla guida con un tasso alcolemico 4 volte oltre ai limiti di legge. E’ stato ‘beccato’ poche sere fa al volante della sua auto dai Carabinieri di Cesenatico, mentre stava percorrendo via Cesenatico con un tasso alcolemico pari a 2,07. L’uomo, un 52enne, aveva alzato talmente il gomito da avere difficoltà a parlare normalmente. Si era messo alla guida subito dopo aver bevuto e il suo fare incerto con l’auto per la via Cesenatico ha insospettito i carabinieri che lo hanno fermato. Per il 52enne è scattato immediato il ritiro della patente che rischia di essere sospesa fino a due anni. L’auto, di proprietà, è stata affidata ad una persona di fiducia idonea alla guida. Altra patente ritirata nello scorso fine settimana dai carabinieri di Cesenatico ad un uomo che guidava sotto l’effetto di sostanza stupefacente. E’ stato fermato in via Mazzini e trovato con 0,50 grammi di cocaina, nascosti nell’autovettura. Diverse le segnalazioni per droga nei giorni scorsi. Un 19enne, controllato a Savignano sul Rubicone dai carabinieri di Savignano è stato trovato con 0,85 grammi di hashish mentre camminava a piedi per le vie del centro, il ragazzo è stato segnalato all’autorità amministrativa per detenzione ai fini di uso personale. Stessa sorte per due 26enni di Cesenatico trovati in possesso di tre grammi di hashish. Ha insospettito i carabinieri anche un camper in sosta lungo via Cecchini a Cesenatico. Gli occupanti, due uomini di 42 e 43 anni, avevano nascosti nel veicolo 4 grammi di hashish. La patente è stata ritirata al conducente del camper.