Guiduzzi: "Eventi, ottimo lavoro dell’amministrazione"

Dopo le critiche unanimi dei gruppi di opposizione in consiglio comunale a Savignano sul Rubicone, arrivano gli apprezzamenti di Andrea Guiduzzi, 23 anni, consigliere comunale di maggioranza di ‘Savignano Insieme’: "È bellissimo ed emozionante vedere una città così vivace e attiva durante queste serate primaverili. Dalla fine di aprile abbiamo visto in piazza un susseguirsi di eventi e attività per tutta la popolazione, frutto del buon lavoro e della sinergia tra amministrazione, terzo settore e privati. Le giostre in piazza, dal 25 aprile in poi, hanno portato centinaia di bambini e famiglie a divertirsi in maniera sana nel centro della nostra città, regalando a Savignano un colpo d’occhio che non si vedeva da tempo. Vita Balera è un evento che, grazie all’intraprendenza dei cittadini e delle realtà che l’hanno promosso, fonde musica, creatività, arte ed enogastronomia. La festa di Santa Croce ha portato quattro giorni di intrattenimento per tutto San Rocco, riempiendo via Matteotti. Infine, la giornata del primo maggio è stato il trionfo di una delle eccellenze di Savignano: il liscio e l’eredità di Casadei e della sua famiglia". Continua il consigliere Andrea Guiduzzi: "Con Primomaggio Romagnolo si è reso onore a Secondo Casadei con l’apertura straordinaria della Casa Museo e l’inaugurazione della targa a lui dedicata. Si è riempita di contenuti la città con la sfilata della Banda Città di Gambettola e i concerti in piazza Castello con artisti locali e non. Infine, il ‘gran finale’ al Cinema Teatro Moderno con tanto liscio e bomboloni".

Ermanno Pasolini