"Guizzi di storia da ricordare"

"Briciole di vite geniali", "Imbastitura di pezzi unici al mondo che altrimenti andrebbero perduti per sempre". "Guizzi di storia di Cesena da ricordare come esempi". Chi meglio del brillante studioso Michele Andrea Pistocchi, che per la prima volta figura come curatore, può sintetizzare l’identità e il valore di un’operazione culturale di cui oggi sembra impossibile fare a meno? Parliamo della rivista annuale "Le vite dei cesenati", compendio di scritti di una vasta "orchestra" - il temine è di un’altra colonna de "Le vite" il medico ricercatore Giancarlo Cerasoli - i cui componenti, che in buona parte cambiano di volta in volta, sono tutti coloro che ogni anno hanno competenza e voglia di dare voce a testimoni cittadini del nostro e del tempo passato. Interventi che finiscono in un tomo mai più sottile di 300 pagine. "Un appuntamento molto piacevole" dice l’assessore alla Cultura Carlo Verona che coglie l’occasione per annunciare che ci sarà, partendo dalla storia di un maestro, Ubaldo Ciccarese, il cui genio lo portò a realizzare una scuola all’interno del Bufalini, un’operazione dedicata ai Maestri sconosciuti che parte da Cesena e coinvolge alcuni comuni toscani. "Guardare sempre avanti ci fa dimenticare chi ha lasciato una traccia", aggiunge Paolo Zanfini, direttore della Biblioteca Malatestiana che è crogiuolo in cui è nata la rivista (che ha avuto nell’indimenticabile Pier Giovanni Fabbri il suo fondatore) e in cui continua a maturare. "Poiché la Malatestiana - è ancora un’espressione di Michele Andrea Pistocchi - non è solo biblioteca ma anche il polo culturale di Cesena". La XVII edizione de "Le vite dei cesenati" verrà presentata venerdì 10 novembre alle 17, nell’Aula Magna della biblioteca, da Maurizio Ridolfi e Alberto Gagliardo, Sarà in vendita a 12 euro (solo per l’occasione) ed è stata stampata grazie ai contributi del Comune, del Credito Cooperativo e di Leonardo Belli. Nelle pagine sfilano in senso cronologico testimoni di varie epoche: Giacomo Masini ed Ermodio Venturelli, eroici uomini d’arme del Rinascimento e della battaglia di Lepanto; Camillo Zanotti, uno dei principali musicisti della Corte di Rodolfo II a Praga; Giovanni Battista Braschi, vescovo di Sarsina, parente del più noto concittadino papa Pio VI, Cesare Montalti, grande pedagogo e fine letterato, Gilbert Scaioli, esploratore dell’animo umano, e il maestro Ciccarese, sognatore di mondi migliori. Seguono Romeo Fantini, industriale illuminato e lungimirante benefattore, Giuseppe Pistocchi visionario progettista settecentesco dell’edificazione del nuovo ospedale di Cesena, mai realizzato. E ancora, un’antologia dei renitenti alla leva nel territorio cesenate, una lettera inedita di Decio Raggi scritta nel 1915 dal monte Podgora poco prima della morte. Ma anche la costruzione del nuovo Macello pubblico di Cesena, eretto a fine Ottocento. L’ultima parte del volume regala una panoramica sul fondo fotografico di Werther (Valter) Ceccarelli, donato alla Malatestiana, e le recensioni di quattro testi dati ultimamente alle stampe: uno su Giacomo Milani, che lavorò per la prestigiosa fabbrica di Capodimonte; gli altri tre sul grande papa Chiaramonti nel bicentenario dalla sua morte.