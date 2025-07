Gusto e musica, Piazzarella riempie il centro storico

Più di mille persone hanno affollato a San Mauro Pascoli le piazze Mazzini e Battaglini per la seconda edizione di Piazzarella, l’evento che venerdì 4 luglio dalle 19.30 a notte fonda, ha animato il centro storico con punti ristoro, musica e mercatini. A partire dall’ora di cena è stato possibile degustare le specialità gastronomiche nei diversi punti ristoro dislocati lungo le vie del centro con proposte a base di pesce, piadine gourmet e hamburger selezionati, inclusa una proposta senza glutine. E alla fine della cena una fresca macedonia servita direttamente nella fontana della piazza con la frutta di stagione proveniente da Orto di Famiglia. Poi, anche se la serata è stata molto calda, tutti in piazza Battaglini per proseguire il divertimento con un viaggio musicale negli indimenticabili anni ’90 e 2000, a cura di un trio tutto al femminile: dj Ada Rey di Radio Studio Delta, la vocalist Roxy e Lucia Solferino, che ha accompagnato il dj set con il violino. Una combinazione originale e coinvolgente, pensata per far ballare e rivivere l’energia delle notti estive di un tempo. L’evento è stato organizzato da Made in San Mauro Pascoli in collaborazione con il Comune di San Mauro Pascoli. Ha detto il sindaco Moris Guidi: "Vedere il centro storico con così tanta gente a mangiare e a ballare insieme riempie il cuore di gioia. Segno che i cittadini sammauresi amano vivere la piazza e stare insieme".