Gusto, intrattenimento e musica. Azzurro come il pesce: gran finale

Oggi ultima giornata di Azzurro come il Pesce. A pranzo e cena sono aperti tanti punti di ristoro. In viale Anita Garibaldi ci saranno gli stand di Arte Confcommercio e Arice Confesercenti. A bordo della motonave New Ghibli, attraccata in piazza Ciceruacchio, si potrà vivere un’esperienza marinara davvero speciale su una nave ristorante. In via Leonardo da Vinci saranno protagonisti i piatti della tradizione proposti dall’associazione Pescatori a casa vostra e dalla Cooperativa Armatori di Cesenatico. Dall’altra parte del porto canale, nella zona dello Squero sull’asta di Ponente, ci sarà lo stand ’Dedicato al mare’ dell’associazione Tra il Cielo e il Mare. Nel cortile del Museo della Marineria si potrà invece gustare ’Il pesce della solidarietà’ a cura dell’associazione Amici della Ccils. Fra le iniziative collaterali, lungo corso Garibaldi e nelle vie del centro, via Armellini, piazza Ciceruacchio, viale Anita Garibaldi e viale Porto, si terranno i mercatini di artigianato e prodotti tipici. Fra le iniziative culturali, nella zona di Ponente l’associazione Tra il Cielo e il Mare, alle 12.30, organizza l’incontro sul tema "Come se la passa la pesca locale?", con gli interventi del direttore Pesca Altagricoltura Francesco Zizzo ed il segretario della cooperativa Casa del Pescatore di Cesenatico, Mario Drudi. In piazza Ciceruacchio alle 17 appuntamento con la musica reggae dal vivo della band Afreak. Le famiglie possono partecipare al gioco Caccia al Timbro Azzurro. Si potrà ritirare gratuitamente la ’tessera’ allo Iat di corso Garibaldi, che deve essere completata con tre timbri e consegnata: consente di ricevere gadget, ingressi gratuiti al Museo della Marineria e un buono sconto di 5 euro per gli stand della fiera.