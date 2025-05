Gymnastic Romagna Team: Sfortuna nella Final Six, Vannucchi infortunato

Incredibile, in tutti e due i casi. Incredibile che il Gymnastic Romagna Team, dopo aver disputato una stagione da assoluto protagonista nel campionato si di serie A1 di ginnastica artistica, dimostrando ampiamente di meritare lo scudetto, sia incappato nella sfortuna più nera nel momento più importante dell’anno, perdendo per infortunio la sua punta di diamante Niccolò Vannucchi vedendosi così sfuggire il gradino più alto del podio soffiatogli ieri nella Final Six disputata a Firenze da una Ferrara che per tutta la stagione era stata ampiamente dietro e che nel momento più importante ha disputato la gara della vita. E incredibile che la squadra femminile della ‘Renato Serra’, spinta dal talento cristallino della campionessa olimpica alle parallele Kaylia Nemour e da quello in rapidissima ascesa del resto della squadra impreziosito da atlete cresciute nel vivaio cesenate e arrivate a livelli già altissimi, sia riuscita a mettere la freccia superando le stelle di Brixia e Civitavecchia e arrendendosi solo con Vercelli.

"Niente recriminazioni – ha commentato a fine giornata il tecnico della squadra maschile Roberto Germani – solo la legittima amarezza frutto di un risultato che ci va assolutamente stretto. L’assenza di Vannucchi è stata pensatissima e ci è piombata addosso all’ultimo minuto. Durante la gara di coppa del mondo in Egitto nella quale si è infortunato, pareva che l’entità del problema fosse minore e invece i riscontri successivi hanno mostrato un quadro ben diverso. Anche semplicemente averlo in gara a ‘mezzo servizio’ avrebbe fatto la differenza. Complimenti comunque a tutti gli altri ragazzi che hanno dato il massimo. Abbiamo commesso qualche errore di troppo al cavallo con maniglie e agli anelli, ma abbiamo avuto il carattere per recuperare dalla settima posizione fino alla seconda. Ora pensiamo ai tanti obiettivi individuali che aspettano i nostri atleti e poi ci prepariamo a riprovarci l’anno prossimo". Il presidente Corrado Maria Dones si gode il secondo posto della squadra femminile e rilancia le ambizioni: "Il bilancio è assolutamente positivo. Complimenti alle ragazze, che hanno fatto un’impresa e ovviamente anche alla squadra maschile, che senza l’infortunio a Vannucchi sarebbe qui a festeggiare lo scudetto. Traguardo che peraltro pure la ‘Renato Serra’ avrebbe potuto raggiungere, se non fossero arrivati un paio di errori a inizio gara, alla trave. Girante come questa non fanno che aumentare la nostra voglia di continuare a competere per la cima del podio".

Luca Ravaglia