Hakuna Matata, fratello e sorella al bancone del bar

Antonio e Mimma Piscitelli, due fratelli residenti a Tagliata, hanno inaugurato il nuovo bar Hakuna Matata a Montaletto, in via Bollana 57. Siamo al confine tra le campagne di Cesenatico e Cervia, dove fratello e sorella hanno investito per realizzare un punto di ritrovo dedicato alle colazioni e agli aperitivi, rivolgendosi ad un pubblico variegato. Essendo entrambi giovani, i padroni di casa si rivolgono ai ragazzi, ma hanno anche attrezzato un’area giochi con gonfiabili e attrazioni, per consentire a mamme e papà di ritagliarsi un po’ di spazio e far divertire i bambini, con un’area dedicata ai compleanni.