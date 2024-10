Halloween con i Mutoid e horror nel bunker

Tutto è pronto a Longiano per la "Festa S’la Nota Scura" organizzata dalla Pro Loco che si svolgerà domani sera dalle 18 a mezzanotte. Lungo via Borgo Fausto saranno presenti: i Mutoid di Santarcangelo di Romagna, fire show, trampolieri, trucca bimbi, ice show, aerial show e tanto altro con spettacoli a tema per intrattenere il pubblico. Il tunnel del Rifugio Bellico sarà allestito a tema horror. Gran finale alle 23.30 con lo spettacolo pirotecnico musicale "Incendio al Castello". Ingresso libero e servizio navetta.