Halloween da brivido tra musei e quartieri

Dolcetti, scherzetti, zucche, mostriciattoli. La città si prepara ad un weekend da brividi con una serie di eventi per tutti i gusti e le età. Alla Rocca Malatestiana speciali mistery tour condurranno i visitatori alla scoperta dei segreti della fortezza nelle giornate di sabato, alle 17 e alle 20 (con cena), e di domenica, alle 12.30 preceduto dal pranzo e alle 19.30 con apericena. I posti sono limitati e la prenotazione è necessaria sul sito www.roccacesena.it oppure al 3668274626.

Giochi, laboratori e stand saranno invece i protagonisti della domenica di Halloween al quartiere Dismano. Il 29 ottobre, infatti, dalle 14, andrà in scena ’Halloween – Alla scoperta dei luoghi della paura’, un intero pomeriggio dedicato ai più piccoli ricco di sorprese: dalle 15 il sipario si leverà sullo spettacolo del Magico Turrà ’Un po’ di magia’; alle 16.30 spazio ai giochi di prestigio di Giacomo Macelletti nella Foresta del Mago e i concerti dei Marke Dage, Cradle of Judas e Dj set di Mimmorock dalle 17.15. Non mancheranno poi laboratori di pittura, cucina, giochi di una volta e sport per tutti i gusti, oltre a un’area ristoro con piadine, gelati e tante prelibatezze.

Appuntamenti a tinte dark nei musei cittadini. Due le proposte, su prenotazione al 3293903263, ideate e condotte dal regista teatrale Roberto Fabbri all’insegna di storie e racconti interattivi: ’La mummia’, di scena domenica al museo Musicalia in tre turni orari dalle 15 in poi, e ’Lo strano caso del Doctor Roby e di Mister Bee’, il 31 ottobre al museo dell’Ecologia in due turni dalle 19 in poi.

Anche il quartiere di Bagnarola si anima per Halloween e, come da tradizione, il 31 ottobre dalle 18 fino a tarda sera si prepara ad accogliere bambini, ragazzi e famiglie per il proverbiale ’dolcetto o scherzetto?’. Per l’occasione, il Comitato di Zona ha fornito ai residenti caramelle e dolciumi da distribuire ai piccoli in costume mentre saranno presenti per tutti truck e stand con cibo e bevande a volontà.