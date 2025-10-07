Halloween da paura a Longiano

Longiano si prepara a vivere una notte magica e misteriosa con la nuova edizione della "Festa d’la Nota Scura", in programma il 31 ottobre dalle 18 alle 24. L’evento, pensato per coinvolgere adulti e bambini, offrirà un’atmosfera suggestiva tra spettacoli, ambientazioni gotiche, mercatini e street food. In caso di maltempo, la festa sarà posticipata al 1° novembre. Soddisfatti il sindaco Mauro Graziano e l’assessora Sonia Bettucci: "Si ripropone un evento ormai consolidato per il nostro paese, fa piacere vedere come la Pro Loco longianese si impegni alzando sempre l’asticella di spettacoli e programma di qualità. Longiano si riempie di visitatori e oltre a un fondamentale accento turistico, questa iniziativa apre brillantemente a sfumature importanti per le nostre attività commerciali". Il programma, spiegato da Luca Bentivegni presidente della Pro Loco, Omar Baschetti vicepresidente e Flaminio Balestra direttore della Fondazione Balestra, si snoda tra le piazze principali del centro storico. In piazza Tre Martiri si potrà assistere al Krampus Kamp, alla nuova Halloween Street Parade con oltre 50 ballerini, al Gothic Show – Fire & Steel, e divertirsi con trampolieri, giocolieri e truccabimbi. In piazza Malatestiana dalle 22 spazio alla musica con Surfismo, mentre alle 23.30 andrà in scena "Al Fuoco!", uno spettacolo piromusicale mozzafiato. Il Rifugio Bellico ospiterà "Benvenuti all’inferno", un percorso ispirato all’Inferno di Dante, mentre lungo la via Borgo Fausto si troveranno bancarelle artigianali, dolciumi e tanto altro. In piazza San Girolamo, infine, sarà possibile gustare specialità gastronomiche presso l’area Halloween Street Food con food truck e lo stand della Pro Loco di Longiano. L’ingresso avrà un costo di 5 euro e i bambini sotto i 12 anni potranno accedere gratuitamente. E’ importante munirsi di documento di identità. È previsto un servizio navetta gratuito che partirà dalla Zona Artigianale Crocetta di Longiano in via Delle Querce. I parcheggi saranno gratuiti e verranno debitamente segnalati con mappa dettagliata. I punti di accesso all’ evento saranno identificati nelle vie IV Novembre, Guglielmo Oberdan e Giovanni XXIII. In ogni punto di accesso ci saranno postazioni denominate "cassa" in cui verrà rilasciato il biglietto di ingresso, da mostrare alla Security che lo ritirerà e apporrà un timbro ai partecipanti. Per garantire la sicurezza e la buona riuscita dell’evento, le strade del centro saranno chiuse dalle 13.30 all’1. Fino alle 17 è consentito l’accesso con mezzi a motore ad allestitori e residenti. Dopo le 17 saranno chiusi definitivamente i varchi e si potrà accedere soltanto dietro pagamento del biglietto di ingresso alle casse, escluso i residenti che potranno accedere presentando un documento di riconoscimento. Il Comune ha messo a disposizione 7.000 euro.