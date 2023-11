Halloween da paura. Dolcetti e scherzetti: mummie e zombie invadono il centro

Meglio una mummia, uno scheletro incatenato o uno zombie a digiuno da troppo tempo? La festa di Halloween ieri pomeriggio ha contagiato il centro storico di Cesena con una serie di eventi e iniziative che hanno coinvolto tutti coloro che hanno voluto trascorrere parte della giornata nel cuore urbano, approfittando magari per concedersi un po’ di shopping nei negozi rimasti straordinariamente aperti fino alle 23.

Giusto per avvicinarsi il più possibile all’ora delle streghe, che ieri in effetti andavano di gran moda, ma che per la verità non è che mettessero così tanta paura, visti i sorrisoni allegri e spensierati delle tante piccole figuranti che hanno imperversato vestite di tutto punto e scortate da mamme e papà. Loro e i loro colleghi maschietti, in versioni mostruosamente assortite, hanno così riprodotto anche nel nostro spicchio di Romagna la tradizione tutta anglosassone del ‘dolcetto e scherzetto’, che ha coinvolto diversi commercianti, pure loro ben felici di stare al gioco, elargendo leccornie a piene mani agli avventori. Ma visto che anche per essere un mostro o una fattucchiera serve stile, ecco che alle 17.30 in via Carbonari è andata in scena la sfilata dedicata ai protagonisti della giornata, bimbe e bimbi che coi loro costumi si sono divertiti sulla passerella andando a caccia del premio assegnato al travestimento più riuscito.

E ancora non basta: in vari punti del centro infatti, da piazza Almerici a piazza del Popolo, passando per via Zeffirino Re, erano state allestite postazioni dedicate alle esibizioni di vari artisti, il tutto ovviamente ammantato di magia e suggestione. Ricette imprescindibili per una buona festa di Halloween. Tra zucche e addobbi arancioni e viola che facevano capolino sui cornicioni delle case e c’è stato da divertirsi per tutto il pomeriggio e anche a sera, quando ai bambini si sono aggiunti – e sostituiti - i ragazzi che hanno trascorso la notte delle streghe tra negozi, bar e ristoranti.

Luca Ravaglia