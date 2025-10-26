Halloween e relax a cinque stelle. Il Grand Hotel apre ai residenti

Una festa spaventosa a cinque stelle. Per Halloween il Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico propone un evento dedicato sia a grandi che piccini. Durante la notte di Halloween ed il ponte dei Santi, la prestigiosa struttura aprirà al pubblico la Kids Room, una stanza enorme piena di giochi e colori, nel magico mondo dei fondali marini, in cui i bambini si divertiranno insieme al team di animazione. Il ponte è l’occasione giusta per concedersi qualche giorno lontano dalla routine quotidiana e rigenerarsi con lunghe passeggiate in spiaggia, che nei mesi invernali acquista un particolare fascino, con il valore aggiunto della festa del pesce e di tante attrazioni. Oltre ai turisti, il Grand Hotel Da Vinci apre le porte ai residenti, per trascorrere momenti all’insegna del relax, del benessere, della buona cucina e della scoperta di antiche tradizioni. Il ristorante Monnalisa propone colazioni, pranzi e cene con cucina dal vivo, in un ventaglio di proposte gourmet dello chef Alessandro Trovato. Sono previste anche merende, aperitivi in maschera e giochi. Il pubblico può utilizzare la piscina interna riscaldata con acqua agli oligoelementi arricchita da cascate e sedute idromassaggio, il centro benessere Dolce Vita Spa con sauna finlandese, biosauna, bagno di vapore, docce emozionali con percorso kneipp, cascata di ghiaccio e cromoterapia. Nell’area relax ci sono tisane, frutta fresca e piccola pasticceria, mentre nella Sala Fitness ci si può mantenere in forma con le attrezzature Technogym.

Giacomo Mascellani