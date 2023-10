Halloween, libri da paura con il Rodari Club al Museo Renzi

Martedì 31 a partire dalle 16. con ingresso libero, in occasione della festa di Halloween, il Ròdari Club offrirà al giovane pubblico del Museo Renzi di San Giovanni in Galilea, una ‘paurosa’ selezione di testi e albi illustrati. Una carrellata di autori che andrà dal classico Roald Dahal all’apprezzatissima autrice riminese Eva Montanari. Merenda con cioccolata in tazza e biscotti nell’adiacente Casa della Compagnia a 5 euro. Il Ròdari Club è un gruppo di lettori volontari, attivo da sette anni e nato all’interno della Biblioteca Ragazzi di Rimini. Prenotazione obbligatoria al 335 7120528.