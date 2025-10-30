"Halloween: l’incubo abbia inizio". Dj set allo Sthop pub e al Mamy’s

I locali di Cesenatico si preparano per la festa di Halloween. Ragnatele, zucche, scheletri, ma anche bare, per dar vità all’horror dell’autunno. Domani sera allo Sthop pub bar a Cesenatico in viale Trento 26, si terrà ‘Halloween Horror Rock Party 2025’. Dalle 17.30 aperitivo e per tutti i bambini che passeranno con le loro famiglie ci saranno i ’macabri dolcetti in omaggio’, e per i più grandi aperitivo con una vasta selezione di birre artigianali, vini, bevande e tante prelibatezze con buffet. Dalle 20 via libera a dj set ’Mugo’ Monster Love. "Una serata da brividi – garantiscono i gestori dello Sthop e aggiungono con ironia – non sarà il solito mortorio. Preparate i vestiti, il trucco e la voglia di ballare perché venerdì l’incubo avrà inizio". Allo Sthop verranno anche raccolte offerte per Onlus diabete Romagna.

Sempre domani sera, al Mamy’s pub in viale Carducci a Cesenatico festa di Halloween con diretta di Radio Centrale, dj set Roberto Righi e vocalist Franz Collini in diretta su Radio Centrale. Il Birrificio Amarcord presenta la ‘Birra del Raccolto’, prodotta con luppolo di Romagna raccolto al Giardino delle Luppole di Ravenna. Degustazioni accompagnate da street food dalle 20. Info e prenotazioni: 0547 81394 | WhatsApp 320 605 9466.