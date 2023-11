Halloween, sequestrate dosi di droga

La notte di Halloween, il comando provinciale della guardia di finanza di Forlì ha intensificato i servizi volti al contrasto dei traffici illeciti, procedendo a controllare numerose persone, autoveicoli e ciclomotori. Nel corso dell’attività sono state sequestrate diverse dosi di sostanze stupefacenti e ritirata una patente di guida. I controlli antidroga sono stati condotti dalle Fiamme Gialle del gruppo di Cesena anche mediante l’ausilio delle unità cinofile della guardia di finanza di Ravenna e si sono per lo più concentrati nelle aree più esposte al fenomeno, come zone periferiche e luoghi di intrattenimento giovanili. Sono state così identificate oltre quaranta persone e sono stati individuati quattro giovani di età compresa tra i 23 e i 30 anni in possesso di hashish, marijuana e di uno spinello. Il quantitativo di droga è stato sequestrato e i quattro sono stati segnalati al Prefetto. I militari hanno inoltre ritirato la patente di guida a uno di essi.