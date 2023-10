Halloween strega Cesena. Sfilata horror e shopping

Una sfilata a tema horror per partire con la notte delle streghe. Oggi alle 17.30 in centro storico ci sarà una vera e propria festa a tema halloween, una giornata diversa per grandi e, soprattutto, bambini. Agli orari tradizionali degli esercenti si aggiungerà per l’occasione anche l’apertura straordinaria dei negozi fino alle 23. I negozi aderenti aspetteranno i bambini per il tradizionale ’Dolcetto o Scherzetto?’ dalle 17.30 alle 18.30, mentre la sfilata horror, sarà realizzata in via Carbonari e determinerà il vestito più indovinato a tema Halloween con tanto di giuria e premio per il vincitore. Nelle vie del centro ci saranno alcuni angoli allestiti a tema ed animazioni itineranti che saranno ripetute anche la sera per i più grandi.

Il progetto ’Halloween 2023’ ha unito l’entusiasmo di numerosi titolari degli esercizi del centro, sotto la regia della società l’Accento S.r.l. e il prezioso contributo e patrocinio delle associazioni di categoria e dell’assessorato al commercio del Comune di Cesena. Il programma di Halloween vedrà, anche, mediaticamente coinvolto, il comparto ’social’ made in Cesena che annovera migliaia di visualizzazione e like. Saranno date tutte le informazioni su cosa succederà nella giornata del 31 Ottobre, e saranno svelati gli spettacoli e le animazioni che saranno presenti nelle vie e nelle piazze del centro.