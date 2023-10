Halloween tra foreste e hotel

Halloween si intrufola anche nelle foreste d’Alto Savio, che avvolgono il lago di Acquapartita e l’hotel Miramonti, il 4 stelle della Batani Select Hotels. Grandi e piccini possono infatti andare a caccia di gnomi e fate durante il periodo di Halloween e il Ponte di Ognissanti. Tanti i percorsi nel verde della natura, adatti anche ai più piccoli, alla ricerca di Gnomo Mentino. E al rientro in hotel la merenda stregata e la pizzata magica. In stretta sintesi, questo il programma: lunedì alle 15,30 caccia al tesoro, alle 17 la merenda golosa delle streghe, alle 20,30 aAnimazione con giochi e divertimento per tutti i piccoli ospiti. Martedì alle 17 la merenda golosa delle streghe con trucca bimbi, alle 19,30 pizzata magica degli apprendisti stregoni e a seguire premiazione del costume e trucco più bello.