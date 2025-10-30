Halloween, tutte le feste da paura. Botti vietati a San Mauro Pascoli

Tante le feste di Halloween in programma domani sera nei comuni della Valle del Rubicone. A Savignano ci sarà "Halloween on the road" a cura dalla cooperativa Koinè in collaborazione con il Comune, nel centro tra le 16.30 e le 19. Piazze e strade saranno pedonalizzate per fruire di spettacoli ed eventi in completa sicurezza. Tra aperitivi e spuntini a tema, punti truccabimbo, set fotografici spettacoli dal vivo e addobbi, bambini e famiglie potranno trascorrere un pomeriggio di divertimento. A San Mauro Pascoli si festeggia con una “Apericena da Brivido ”: la festa, organizzata dall’associazione Made in San Mauro Pascoli, prenderà il via dalle 18.30 in piazza Mazzini con musica, spettacoli di trampolieri e mangiafuoco, truccabimbi, letture cantate Horror di Danilo Beltrambini e un’atmosfera da paura. Il regolamento comunale vieta botti e fuochi pirotecnici. Halloween party anche ain centro a Gambettola a partire dalle 19 tra spettacoli di fuoco, artisti di strada e il gran finale con Disco Inferno. A Roncofreddo il Bar Gibo organizza "Halloween party". Aperitivo dalle 19, musica con i dj Mondino & Zagar, short omaggio a tutti coloro che si presenteranno mascherati. Il Castello Malatestiano di Longiano apre le sue porte per un’esperienza unica: "Paura al Castello", una visita guidata a lume di torcia tra le opere della collezione Balestra, custodita dalla Fondazione Tito Balestra Onlus. L’evento, a ingresso gratuito, offrirà un percorso tra arte, mistero e suggestione, pensato per famiglie curiose. Prenotazione consigliata: 0547 665850 / 665420. Sempre a Longiano la grande manifestazione "La festa d’la nota scura".

e.p.