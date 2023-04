Harmonia Ensemble in concerto sui racconti del fumettista Shaun Tan

Stasera alle 20.30 all’Eliseo Art Lab si terrà il concerto del gruppo Harmonia Ensemble, con l’esecuzione di musiche originali che accompagnano la proiezione di un filmato tratto dalla graphic novel ’L’Approdo’ di Shaun Tan. Il lavoro, in prima nazionale, è realizzato dalla formazione toscana che vanta oltre vent’anni di attività concertistica in Italia e all’estero, le composizioni originali sono del clarinettista Orio Odori e del compositore Robert Davidson. A seguire vari brani del repertorio del gruppo, da Nino Rota a Frank Zappa. Ingresso Libero per tesserati Arci e Eliseo Art Lab.