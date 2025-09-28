Hashish nella borsa termica. Arrestato un 37enne

Un 37enne è stato arrestato sull’A14, poco prima dell’uscita del casello Valle del Rubicone a Gatteo, in quanto in una borsa termica aveva 50 panetti di hashish per un peso di cinque chilogrammi e un valore di mercato di circa 50mila euro. Il fatto è accaduto venerdì sera.

Lungo l’A14, sulla corsia Bologna-Ancona, una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale di Forlì ha individuato all’altezza dell’area di servizio ‘Bevano’ in direzione sud, un’autovettura la cui revisione periodica risultava scaduta. I poliziotti hanno intimato l’alt al veicolo poco prima del casello Valle del Rubicone e il conducente, 37enne, foggiano, è apparso subito agitato e nervoso.

Sono bastati pochi sguardi all’interno dell’abitacolo per individuare, sul pianale posteriore sinistro tra la seduta anteriore e lo schienale posteriore, una borsa termica al cui interno, nascosta da vivande e bevande, era occultata una scatola di cartone bianco con tre involucri termosaldati all’interno. Per approfondire i controlli il conducente, originario del foggiano, è stato accompagnato presso la caserma della Sottosezione della polizia stradale di Forlì. I controlli preliminari presso il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Forlì hanno consentito di appurare che l’uomo trasportava, suddivisi in 50 panetti, poco più di 5 chili di hashish, che una volta immessi sulle piazze di spaccio avrebbero potuto fruttare fino a 50mila euro.

Tutto lo stupefacente è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato per detenzione di stupefacente, per essere poi messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La Polizia le ha precisato che quelle finora formulate nei confronti del 27enne arrestato residente nella zona del foggiano, sono ipotesi accusatorie ancora al vaglio delle competenti Autorità Giudiziarie e che il procedimento è in fase di indagine preliminare.

Ermanno Pasolini