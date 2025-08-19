Hera, 148 milioni di euro sul territorio

Nel 2024 Hera ha investito 359 milioni di euro a livello di Gruppo per aumentare la resilienza delle reti, con un piano da 1,7 miliardi entro il 2028. In provincia, è stato realizzato un intervento da 420mila euro per rinnovare i serbatoi idrici di Dozza e Modigliana, migliorando il monitoraggio in tempo reale e la sicurezza del servizio. Il 97% dei contatori gas installati in provincia è elettronico. Prosegue anche l’adozione di tecnologie digitali per la manutenzione predittiva delle infrastrutture e il costante monitoraggio.

Nel 2024 il Gruppo Hera ha distribuito 148 milioni di euro di valore economico nel territorio di Forlì-Cesena. Di questi, 81 milioni di euro sono stati acquisti di beni e servizi da fornitori locali, che hanno generato un indotto di 484 posti di lavoro. La multiutility dà lavoro diretto sul territorio a 611 persone, con 59 nuove assunzioni nel 2024. Sono inoltre attivi 30 protocolli con i Comuni per prevenire la sospensione dei servizi e 11 milioni di euro di rateizzazioni concesse a famiglie e imprese in difficoltà.

Hera ha già ridotto le emissioni di gas serra del 14% rispetto al 2019. In provincia, due progetti con imprese locali testimoniano il contributo della multiutility alla transizione energetica. A Longiano, nello stabilimento Cafar del Gruppo Martini, Hera Servizi Energia ha realizzato un impianto di trigenerazione e un anello termico che collega due unità produttive, riducendo i consumi del 24% e risparmiando 450 tonnellate equivalenti di petrolio e 1.050 tonnellate di CO₂ all’anno. A Cesena, presso Orogel, è in fase di realizzazione un impianto agrivoltaico avanzato da 8 GWh/anno (80% per autoconsumo), con un risparmio stimato di 2mila tonnellate di CO₂ annue.