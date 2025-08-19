Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaHera, 148 milioni di euro sul territorio
19 ago 2025
REDAZIONE CESENA
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Hera, 148 milioni di euro sul territorio

Hera, 148 milioni di euro sul territorio

E’ il valore economico delle risorse distribuite nella provincia di Forlì-Cesena

E’ il valore economico delle risorse distribuite nella provincia di Forlì-Cesena

E’ il valore economico delle risorse distribuite nella provincia di Forlì-Cesena

Per approfondire:

Nel 2024 Hera ha investito 359 milioni di euro a livello di Gruppo per aumentare la resilienza delle reti, con un piano da 1,7 miliardi entro il 2028. In provincia, è stato realizzato un intervento da 420mila euro per rinnovare i serbatoi idrici di Dozza e Modigliana, migliorando il monitoraggio in tempo reale e la sicurezza del servizio. Il 97% dei contatori gas installati in provincia è elettronico. Prosegue anche l’adozione di tecnologie digitali per la manutenzione predittiva delle infrastrutture e il costante monitoraggio.

Nel 2024 il Gruppo Hera ha distribuito 148 milioni di euro di valore economico nel territorio di Forlì-Cesena. Di questi, 81 milioni di euro sono stati acquisti di beni e servizi da fornitori locali, che hanno generato un indotto di 484 posti di lavoro. La multiutility dà lavoro diretto sul territorio a 611 persone, con 59 nuove assunzioni nel 2024. Sono inoltre attivi 30 protocolli con i Comuni per prevenire la sospensione dei servizi e 11 milioni di euro di rateizzazioni concesse a famiglie e imprese in difficoltà.

Hera ha già ridotto le emissioni di gas serra del 14% rispetto al 2019. In provincia, due progetti con imprese locali testimoniano il contributo della multiutility alla transizione energetica. A Longiano, nello stabilimento Cafar del Gruppo Martini, Hera Servizi Energia ha realizzato un impianto di trigenerazione e un anello termico che collega due unità produttive, riducendo i consumi del 24% e risparmiando 450 tonnellate equivalenti di petrolio e 1.050 tonnellate di CO₂ all’anno. A Cesena, presso Orogel, è in fase di realizzazione un impianto agrivoltaico avanzato da 8 GWh/anno (80% per autoconsumo), con un risparmio stimato di 2mila tonnellate di CO₂ annue.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Economia circolareEnergia