Hera, arriva il cartellino giallo per chi sbaglia a conferire i rifiuti

Da 15 giorni Hera ha messo in atto a Gambettola le nuove norme per la raccolta dei rifiuti che definisce come "una raccolta differenziata di qualità", ma il primo impatto con le famiglie ha suscitato molte critiche. Come nel calcio, Hera ha messo in campo il suo cartellino giallo: infatti chi non conferisce bene i rifiuti viene sanzionato con un adesivo giallo. La prima volta è una semplice comunicazione per informare l’utente dell’errato conferimento dei rifiuti, al secondo bollino giallo il sacchetto dei rifiuti erroneamente preparato non verrà ritirato e il cittadino dovrà ripetere l’operazione secondo le regole stabilite.

Un altro livello di controllo sull’abbandono dei rifiuti sarà svolto da agenti accertatori, formati e autorizzati all’apertura dei sacchi. Gli stessi agenti possono anche redigere un verbale sanzionatorio, che poi verrà trasmesso alla Polizia locale per l’invio della sanzione all’utente. Nelle situazioni più critiche potranno anche essere installate foto-trappole. "Il bollino giallo è uno dei sistemi per migliorare la raccolta differenziata e combattere gli abbandoni – spiega Hera - un tema che rappresenta una delle richieste più frequenti durante le riunioni con le Amministrazioni comunali".

Il sindaco Letizia Bisacchi, pur in presenza di numerose critiche dei cittadini al nuovo sistema, guarda con favore agli obiettivi di miglioramento: "Queste attività di controllo sono fondamentali per migliorare il servizio, aiutare i cittadini e servono a contrastare l’abbondono del rifiuto, che danneggia tutta la comunità".

Vincenzo D’Altri