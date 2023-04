Hera, arriva la guida sulla gestione dei rifiuti in hotel e ristoranti

Al Palazzo del turismo ’Primo Grassi’ di Cesenatico, ieri Hera ha presentato il ‘Green Book’, la guida per gestire al meglio i rifiuti nelle attività di ristorazione e ospitalità. Si tratta di un vademecum presentato alle associazioni di categoria e agli esercenti interessati, realizzato per aiutare gli operatori a fare correttamente la raccolta differenziata e a ridurre la produzione dei rifiuti, promuovendo l’economia circolare e la tutela dell’ambiente.

La pubblicazione contiene tutti i consigli su come fare correttamene la raccolta differenziata e gestire al meglio i rifiuti e gli spazi ad essi dedicati. Del resto le difficoltà ad uniformare il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, sta proprio nel fatto che ogni attività è diversa sia per lo spazio a disposizione sia per il tipo di attività svolta. Pur non esistendo regole uguali per tutti, ci sono alcune indicazioni che possono aiutare a trovare la soluzione giusta.

Gli esercenti a cui è rivolto il ‘Green Book’ sono quelli che svolgono preparazione e somministrazione di cibi e bevande, con o senza consumo sul posto. Il progetto coinvolge dunque alberghi, bar, ristoranti, stabilimenti balneari, gelaterie, pasticcerie, gastronomie, street food e chioschi.

Il ’Green Book’ è gratuito e le aziende private possono riceverlo dalle proprie associazioni. Il materiale e le informazioni sono disponibili anche sul sito internet di Hera. "Questo progetto - ha detto il sindaco Matteo Gozzoli -, rientra fra le iniziative per la sostenibilità promosse dal Comune, che mirano ad avere un ambiente più pulito e meno rifiuti".

