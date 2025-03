Hera, dividendi in crescita. Al Comune di Cesena assegnati 2,5 milioni

Bilancio in crescita per Hera e a sorridere è anche il comune di Cesena, socio azionista, che si ritrova un dividendo di oltre due milioni 500mila euro. I risultati economici consolidati al 31 dicembre 2024 del Gruppo Hera, sono stati approvati dal consiglio di amministrazione, insieme alla rendicontazione di sostenibilità e alla relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

L’esercizio si chiude con i principali indicatori economico-finanziari in crescita, così come gli investimenti per lo sviluppo, valorizzazione e rafforzamento della resilienza degli asset gestiti. "La creazione di valore e la solidità patrimoniale – dichiarano il presidente esecutivo del Gruppo Hera Cristian Fabbri e l’amministratore delegato Orazio Iacono – attestano la validità del modello multibusiness e la capacità del Gruppo Hera di coniugare crescita aziendale e sviluppo sostenibile".

Queste alcune delle principali evidenze. Ricavi a 12.889,7 milioni, utile netto adjusted di pertinenza degli azionisti a 494,5 milioni di euro (+31,8%), indebitamento finanziario netto a 3.963,7 milioni di euro, investimenti operativi lordi per 860,3 milioni di euro (+5,5%). Ammonta a oltre 2,1 miliardi il valore economico distribuito sui territori tra fornitori, dipendenti e pubbliche amministrazioni.

"In considerazione dei risultati raggiunti – proseguono presidente e ad – il consiglio di amministrazione ha deciso di proporre all’assemblea del 30 aprile la distribuzione di un dividendo di 15 centesimi di euro per azione (+7,1% rispetto all’ultimo pagato): un aumento di cui beneficerà a cascata l’intera politica dei dividendi nei prossimi anni, fino a raggiungere i 17 centesimi di euro per azione nel 2028".

Tra gli azionisti ci sono alcuni comuni del Cesenate, a partire da Cesena che detiene 16.708.216 azioni. Nel 2023 si vide corrispondere un dividendo pari a 2.339.150 euro che nel 2024 sale a 2.506.232 euro con una differenza di 167.082 euro.

Il secondo comune del cesenate per azioni detenute è San Mauro Pascoli, pari a 1.013.079. Il dividendo percepito ammonta a 151.916,85 euro. Al Comune di Gambettola (944.427 azioni) andranno invece 141.664,05 euro. Si abbassano sensibilmente sino ad arrivare ad entità irrisorie i dividendi per altri comuni minori. A quello di Sarsina (289 azioni) dividendo 43,35 euro. A Sogliano, Longiano, Montiano e Roncofreddo (tutti con 170 azioni) dividendo spettante pari a 25,5 euro. Infine il Comune di Verghereto, con meno azioni in assoluto nel Cesenate (154) percepisce un dividendo di 23,10 euro.