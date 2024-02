Hera, evento green online dedicato ai più piccoli Hera informa che sono gli ultimi giorni per iscriversi al primo degli ‘Eventi Green’ gratuiti, organizzati anche quest’anno in occasione delle giornate simbolo dell’ambiente. Il primo evento si terrà il 16 febbraio e sarà dedicato alle scuole primarie, con l’illustratrice Marianna Balducci come testimonial. Per partecipare è necessario compilare la form nella pagina Evento green dell’attività didattiche dedicate alle scuole primarie. Seguiranno altri eventi il 22 marzo e il 22 aprile. Per maggiori informazioni www.gruppohera.it/scuole.