Hera, investimenti per oltre un miliardo nel ciclo idrico

Giornata mondiale dell’acqua: per Hera è l’occasione di sottolineare il suo impegno, con oltre 3,6 milioni di cittadini serviti in circa 230 comuni. Il Gruppo Hera gestisce dal prelievo alla potabilizzazione e distribuzione, dai sistemi fognari fino alla depurazione. Solo in questo ambito, ha investito mediamente oltre 130 milioni all’anno (circa 65 euro pro capite, contro una media italiana di 46), adottando soluzioni tecnologiche innovative che consentono di tutelare e rigenerare, ove possibile, la risorsa in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Nel nuovo piano industriale, che prevede investimenti complessivi per più di 4,1 miliardi di euro nel quinquennio 2022-2026, la multiutility ha destinato più di 1 miliardo al ciclo idrico integrato, portando l’investimento pro capite a quasi 85 euro per abitante a fine piano, in linea con le migliori realtà europee.

Da sempre in prima linea per tutela dell’oro blu, il Gruppo Hera aderisce anche quest’anno alla Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita dalle Nazioni Unite e che ricorre ogni 22 marzo, cogliendo l’occasione per sensibilizzare tutti sull’importanza di ridurre gli sprechi e adottare comportamenti virtuosi.

Nei territori serviti dalla multiutility, la risorsa blu è controllata da più di 3.200 analisi al giorno, che confermano tutte la stessa cosa: l’acqua di rubinetto è buona e soprattutto sicura. Il suo percorso inizia dalle falde, dalle sorgenti, o dai corsi d’acqua, dove viene prelevata e resa potabile per essere distribuita tramite gli oltre 35 mila km di reti. Così, l’acqua arriva nelle nostre abitazioni, dove la utilizziamo per tantissime attività.

Un esempio particolarmente virtuoso di riutilizzo è stato sperimentato per due anni al depuratore di via Calcinaro a Cesena in un campo sperimentale con 120 piante di pesco e pomodoro, dove è stato realizzato un prototipo di centralina smart automatizzata, programmata in modo da garantire l’attivazione di pompe, elettrovalvole e di dispositivi per l’irrigazione e fertilizzazione delle piante, in funzione del fabbisogno idrico delle colture e dei nutrienti già presenti nelle acque depurate, garantendo così il monitoraggio e il controllo in continuo della qualità delle acque depurate per il loro riutilizzo.