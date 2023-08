Hera, pagamenti prorogati al 31 ottobre

Gli utenti delle forniture erogate da Hera la cui abitazione o sede aziendale sia risultata compromessa dagli eventi calamitosi del 16 maggio scorso, potranno fare richiesta di beneficiare della proroga al 31 ottobre della sospensione dei termini di pagamento delle bollette. Per farlo c’è tempo entro il 31 agosto. La multiutility ha segnalato nei mesi scorsi alle istituzioni e all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) la necessità di individuare agevolazioni a favore degli alluvionati e a tal proposito il 25 luglio è stato approvato in Parlamento un ordine del giorno che impegna il Governo a inserire nel primo provvedimento utile una disposizione che conferisca ad Arera un mandato legislativo a introdurre misure atte a questo scopo. Come passaggio propedeutico all’applicazione delle agevolazioni, Arera, ha intanto ulteriormente prorogato la sospensione dei termini di pagamento delle bollette dal 31 agosto 2023 al 31 ottobre 2023, su richiesta dei titolari di forniture danneggiati dalle conseguenze dell’alluvione.

Per gli utenti interessati, il modulo da compilare è scaricabile al link www.gruppohera.italluvione-er e deve essere poi inviato a [email protected]. Per maggiori informazioni sono attivi i numeri verdi 800.999.500 per le famiglie e 800.999.700 per le aziende.