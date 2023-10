Hippodog sott’acqua: "Aiutateci a ripartire"

C’è tempo fino al 5 novembre per sostenere il progetto di agility dog gratuita per tutti i bambini e le bambine delle elementari. Come tante realtà, anche Hippodog è stata colpita dalla devastante alluvione dello scorso maggio e ora chiede un aiuto a tutti per ripartire, regalando in cambio abbonamenti per i più piccoli per praticare quest’attività educativa e ludica insieme al proprio amico a quattro zampe. L’obiettivo è raccogliere la cifra di 10.550 euro tramite la piattaforma online di crowdfunding Ideaginger.it per acquistare l’attrezzatura necessaria (un insieme colorato di ostacoli, tubi, zone di contatto e slalom) e allestire il nuovo centro cinofilo all’interno del parco Ippodromo. "Oltre a essere uno sport divertente, l’agility dog aiuta i bambini a sviluppare le loro capacità di coordinazione, fiducia e lavoro di squadra, giocando all’aria aperta", spiega Andrea Ceccarelli di Hippodog.

Dopo vent’anni di attività all’interno del club Ippodromo, all’inizio dello scorso anno l’associazione si era trasferita nella nuova sede immersa nella natura lungo il fiume Savio, dotata di campi recintati, attrezzature e tutti i comfort. Ma in pochi attimi l’inondazione ha spazzato via tutto, come pure i sacrifici del lavoro di tanti. Così il progetto che da diverso tempo Hippodog aveva in cantiere, quello di realizzare in città un secondo campo regolamentare di agility dog dentro il parco Ippodromo, è diventato molto più urgente e necessario affinché le attività e i servizi non si fermino. Da tanti anni l’associazione, fondata da Michela Mengozzi, oltre a offrire una consulenza professionale per aiutare il proprietario a un corretto e gentile rapporto con il proprio cane, si adopera per diffondere la cultura cinofila nelle scuole primarie del territorio. Se la raccolta fondi andrà a buon fine, le famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni interessate potranno ricevere una tessera con tre ingressi gratuiti da utilizzare per i sei mesi successivi. E per chi non ha un amico a quattro zampe, niente paura: sarà l’associazione stessa a metterlo a disposizione come pure un educatore cinofilo per imparare i fondamenti dell’agility dog: il cane come compagno di gioco, con regole e impegno per entrambi, con la consapevolezza che la performance agonistica non va cercata ad ogni costo, ma arriva con l’affiatamento e il divertimento. Per donare: www.ideaginger.itprogettiagility-dog-gratis-per-tutti-i-bambini.html

Francesca Siroli