Hippogroup torna all’utile Conti meglio del pre-Covid

Tornano a sorridere i 277 azionisti di Hippogroup Cesenate, la società che gestisce gli ippodromi di Cesena, Bologna e Roma Capannelle, e quattro sale da gioco e scommesse (a Cesena, Bologna, Modena e Firenze): dopo due anni di perdite dovute alle difficoltà dovute alle restrizioni per la pandemia da Covid 19, il bilancio 2022 si chiude con un significativo utile. In realtà il sorriso non ha avuto nemmeno il tempo di distendersi un po’ perché ora c’è fa fare i conti con l’emergenza alluvione che ha gravemente danneggiato tutte le strutture di Hippodome, il complesso che raggruppa Ippodromo del Savio con gli uffici della società, Cesena Horse Center, Club Ippodromo con strutture per il divertimento, piscina e canti da tennis, paddle e calcetto, e messo completamente fuori uso Sala Bingo e giochi vari, e agenzia di scommesse, totalmente invasi dalle acque , tanto che si sono salvati solo gli schermi televisivi posti a più di due metri d’altezza. L’eccezionale lavoro dei dipendenti della società e di centinaia di volontari ha consentito di rimettere in piedi rapidamente le strutture dell’ippodromo (tranne un gruppo di box per i cavalli) e il Club Ippodromo, ma per il reparto giochi occorreranno molti mesi di lavoro.

L’assemblea dei soci si è svolta giovedì scorso presso i locali del Club Ippodromo. di Cesena. Il 2022 è stato il primo esercizio di piena operatività dopo i precedenti due caratterizzati da lunghi periodi di chiusura delle attività a causa dell’emergenza Covid 19 che ha visto il fatturato sfiorare i 29 milioni di euro, superando i livelli pre pandemia.

Il conto economico si è chiuso con un utile di 601.000 euro e un cash flow operativo netto pari a 925.000 euro. Nel corso del periodo sono stati effettuati investimenti per 304.000 euro sulle strutture di Bologna e Cesena, mentre la controllata Yppos srl ha investito oltre 2.200.000 euro per la prima tranche di lavori della nuova sala giochi di Modena, completata nell’aprile 2023. Il patrimonio netto si è attestato a 18.626.424 euro, mentre l’indebitamento finanziario è sceso a 2.521.856 Euro. Hippogroup Cesenate ha occupato stabilmente novantaquattro addetti oltre agli stagionali e oltre duecento con le società controllate che hanno gestito l’ippodromo di Capannelle a Roma e le gaming hall ‘Hippodome’ di Modena e Firenze.

Ai soci azionisti sarà distribuito un dividendo di 0,055 euro per ogni azione che attualmente ha un valore (non ufficiale) di 1,50 euro. Anche nei due anni scorsi era stato deliberata la distribuzione del dividendo prelevando dalla riserva straordinaria. 0,040 euro nel 2022 e 0,035 euro nel 2021.