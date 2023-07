"Ho affrontato l’esame in inglese e ho fatto... cento"

Tanti campioni dello studio nella classe 5 I: qui a vantare il voto massimo sono in sette. Tra loro c’è Davide Rossi di Cesena, che si è contraddistinto per aver affrontato parte del maxi-orale in lingua inglese. "In questi anni ho portato avanti privatamente lo studio di questa lingua e la scorsa primavera ho superato l’esame per il livello C2, così ho deciso di mettermi alla prova — afferma il centista —. A parte italiano e storia, le altre materie le ho esposte in inglese, come pure la relazione finale sull’ex alternanza scuola-lavoro. E’ stata una scelta che mi ha ripagato". Nel corso dell’ultimo anno scolastico Davide ha potuto studiare e approfondire l’intelligenza artificiale con un progetto sulla salvaguardia delle anguille, un’opportunità di cui si dice "grato". E cosa pensa un futuro ingegnere informatico di quella che è ritenuta, da più parti, un pericolo per l’umanità? "E’ un discorso non privo di risvolti etici — evidenzia —. L’intelligenza artificiale rappresenta certamente qualcosa di rivoluzionario, dal grande potenziale. Come ogni altra tecnologia è uno strumento: può essere utilizzato per fare del bene o del male. Spero che, come razza umana, riusciremo a sfruttarla in maniera corretta".