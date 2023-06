"Ho narrato in un libro la mia vita per la riviera"

GATTEO MARE

A 77 anni, dopo 60 passati a fare l’albergatore a Gatteo Mare, Egisto Dall’Ara, presidente Confcommercio, dopo avere chiuso ha scritto il suo primo libro "La mia vita nel turismo. 60 anni dedicati alla Riviera Adriatica con amore", edito dalla Tipografia Riviera, costo 15 euro. Verrà presentato sabato alle 16 nel Palazzo del Turismo di Gatteo Mare. Poi apericena. Il ricavato della vendita verrà devoluto all’istituto Don Ghinelli di Gatteo.

Come è nata l’idea del libro? "Mi sono dovuto ritirare dalla cucina del mio albergo Jolanda per motivi di salute, ho avuto più tempo a disposizione e, parlando con Wanni e Lina Dolcini, ho scritto la mia storia in Europa per promuovere Gatteo Mare e la Riviera Adriatica anche nelle vesti di presidente di Confcommercio settore turismo".

Cosa ricorda degli albori?

"Ho fatto i primi sette anni nel settore turistico come dipendente e per 53 anni sono stato titolare dell’hotel Jolanda. Sono un grande appassionato gastronomo e ho sempre collaborato con l’Apt regionale".

Gli anni più belli?

"Dagli anni ’70 agli anni ‘90 il grande boom del turismo.

Cosa si sente di dire ai giovani imprenditori turistici?

"Di credere nel turismo perchè è l’unico settore in positivo e in aumento in Italia".

e.p.