"Ho perso mezzo quintale" Dieta, Gigio va giù pesante

di Ermanno Pasolini

Il suo obiettivo era perdere un quintale di peso, ma fino a ora la bilancia segna meno 50 chilogrammi, passando dai 240 ai 190 chilogrammi di peso. Lui è Gilberto Casadei, in arte Gigio, di Gatteo Mare, 60 anni, uno dei più popolari fotografi della Riviera. Negli anni passati ha partecipato a diverse trasmissioni di punta di Rai Uno, dalla Vita in diretta a Domenica In a Uno Mattina. Negli anni più di trenta volte in tv. Gigio ha un negozio fotografico a Gatteo Mare sul lungomare Giulio Cesare 36. Il suo peso è di 190 chili dopo i 240 stazionari per 11 anni. E la cosa più bella è che non ha avuto problemi col Covid.

Come ha fatto a perdere 50 chilogrammi?

"Facendo palestra tre volte alla settimana, grazie anche all’aiuto di tanti amici che mi hanno sostenuto e un dieta alimentare abbastanza equilibrata imparando a mangiare le cose giusto grazie anche al supporto di dietologa, nutrizionista e psicologa e una buona dose della mia volontà".

E’ sempre stato questo il suo peso?

"Sono nato magro e fino a vent’anni correvo a piedi e ho avuto un peso di circa 80 chili per un metro e 90 di altezza. Poi ho iniziato a lavorare al mare come fotografo ed essendo un divoratore di pizza e della buona cucina romagnola, ho iniziato a lievitare come il lievito madre fino a 240 chili. Mi sono fatto tutto il benessere della cucina romagnola".

Come salute sta bene con questo peso?

"Tutto sommato sto bene, non ho problemi di salute e ormai l’abitudine di portarmi a spasso questo peso, non mi pesa. E’ il peso della vita".

In passato ha mai fatto altre cure dimagranti?

"Sì. Qualche timido tentativo l’ho, ma probabilmente non era ancora arrivato il momento giusto come ora. La salute è la cosa più importate e preziosa che ci sia. L’essenziale è non vergognarsi di se stessi e accettarsi per come si è".

Cosa mangia in prevalenza? "Mangio di tutto, ma sono golosissimo di dolci e guai privarsi dei dolci e della cioccolata. Che vita sarebbe senza mai una gioia di un cioccolatino?"

Quale è il problema più grosso che ha nel vivere quotidiano? "Andare in bicicletta, perchè ancora non hanno inventato una bicicletta per i falsi magri come me e mi piacerebbe tornare a fare qualche giro in bici. Ma non per questo sono complessato e non vivo male la mia obesità. Nella vita ci sono problematiche ben peggiori. Ciascuno di noi deve affrontare la vita così come viene. Accettarsi come si è, con grinta, simpatia, con il sorriso sulle labbra".

I turisti le fanno quale osservazione per il peso?

"Sì, ma sempre con simpatia, buona educazione e giocando sul mio peso con una forte ironia".

Come vede e sogna il suo futuro?

"La categoria dei fotografi ormai è in via di estinzione. Io sono felice di avere lasciato in questi molti anni della mia attività tanti bei ricordi che rimangono indelebili nel tempo. Le persone cambiano, ma le fotografie no. Questo mi fa felice perchè incontro vecchi amici che ricordano le foto eseguite nel tempo passato con simpatia e quei bei momenti vissuti. Il bello del nostro lavoro è anche quando amici e clienti ti mostrano le fotografie dei loro viaggi mi sembra di girare il mondo ed è una emozione per noi fotografi e per loro".

E la dieta continuerà per altri 50 chili meno?

"Sì. Tra poco riprenderò la palestra e spero a fine anno di avere perso tanti altri chili".