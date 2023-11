"Ho portato San Francesco nell’Italia di oggi"

A Villa Torlonia di San Mauro Pascoli, stasera alle 21, la rassegna "Pieno di Voci - teatro di narrazione", ospita Ascanio Celestini con il monologo di cui è autore "Rumba. L’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato". Ad accompagnare l’artista il suo abituale interlocutore musicale, Gianluca Casadei, che alterna tastiera e fisarmonica. Scenografie con dipinti di Franco Biagioni. Il testo è la l’ultima parte di una trilogia, preceduta da Laika del 2015 e Pueblo del 2017, ambientata nello stesso spazio immaginario: la porzione di una periferia, tra un condominio popolare, un parcheggio, un supermercato, un magazzino in cui lavorano dei facchini di colore. I personaggi che animano questo luogo sono una prostituta, un paio di barboni, la cassiera del negozio. È Natale e due inquilini del condominio scendono nel parcheggio e attendono l’arrivo di un pullman con dei pellegrini e per intrattenerli e magari guadagnare qualche soldo, decidono di imbastire uno spettacolo sulla storia di un santo: San Francesco appunto.

Ascanio Celestini, un titolo tutt’altro che sintetico.

"Il titolo del monologo è Rumba, il seguito è il sottotitolo. Rumba perché, nel corso della narrazione che i due residenti del condominio stanno facendo, si arriva a parlare di (santa) Chiara, descritta come una giovane donna affatto sottomessa, anzi battagliera, e la citazione è accompagnata da un canto della guerra di Spagna ‘Ahi Carmela’, una rumba appunto, parola ricorrente del ritornello. Chiara condivide la concezione del vivere di Francesco e le prime a seguirla abbandonando ogni ricchezza, saranno la madre e le sorelle".

Perché la figura di Francesco affascina ancora dopo otto secoli?

"Perché è stato un pacifista ante litteram. Quando il padre, ricco mercante di stoffe, gli dice di spogliarsi di tutto, lui non replica e lo prende alla lettera. Si denuda. Francesco non è un eremita, ma uomo d’azione attraverso la parola: affronta una guerra di religione, la stessa di oggi, va in Egitto, parla coi Crociati, ricorda loro che il quinto comandamento dei cristiani è non uccidere. Poi va dalla parte ‘avversa’, cerca di trattare la liberazione di Gerusalemme parlando con il sultano che rimane impressionato dalla dignità della sua figura. Francesco mette in pratica la fratellanza vera. Non riteneva necessario fondare un suo ordine, e avrebbe voluto vivere, lui e i suoi confratelli, non di carità, ma scambiando cibo con l’aiuto prestato ai contadini. Dunque, dove allestirebbe oggi un presepe se non tra gli ultimi di una periferia, dopo avere scelto Greccio per la prima rappresentazione della natività? Se Gesù Cristo è nato dentro a una grotta, allora può nascere pure in un parcheggio davanti ai cassonetti dell’immondizia".

Alle sue spalle c’è una quinta dipinta. Nient’altro.

"E’ tanto invece. Mi serve a narrare varie fasi e personaggi del racconto illustrandoli con le immagini, come fossi un cantastorie del passato; qualcosa che aiuta lo spettatore a entrare nella storia di un uomo straordinario dalla nascita alla morte".

E la parte musicale che funzione ha?

"Lavoro con Gianluca Casadei da 15 anni. Siamo degli improvvisatori su di un canovaccio. Lui sa quando un suo intervento serve a sottolineare le mie parole".