"Ho provato a fare la segretaria del Pd, ma mi sono sentita respinta"

"Noi una donna al vertice l’abbiamo già avuta". Potrebbe affermare così il Pd cesenate riferendosi con legittimo orgoglio alla prima segreteria comunale in rosa, oggi che Elly Shlein ha abbattuto l’ultimo tabù. Se non fosse che ad appena 18 mesi dall’avvio di quella pionieristica avventura, la segretaria, il Pd di casa nostra, se l’è lasciata scappare. O meglio, come dice lei stessa con risentimento ormai raffreddato, l’hanno indotta alla fuga. Era il 2018 e mai una donna era arrivata nella stanza dei bottoni di viale Bovio. Che non sia un partito per donne? Neppure Elly, peraltro qui ha sfondato. Maria Laura Moretti, esperienza infelice?

"Eh sì. Avevo accettato con l’accordo di ricevere collaborazione da parte di tutti poiché non avevo mai sostenuto un ruolo così importante, ma non è successo. Non sono mai stata vista come parte del gruppo".

Come mai non ha tenuto duro? Non sarà che le donne si lasciano andare un po’ troppo all’emotività?

"No, semplicemente mi sono sentita abbandonata, poco considerata e molto criticata".

In che senso?

"Mi veniva ripetuto di essere poco politica e troppo pedagogica, troppo sincera e scoperta nel manifestare i miei limiti. Insomma, il mio stile non rientrava nei canoni. Una parte del partito non mi ha riconosciuta come elemento integrante".

Quanto ha giocato, secondo lei, la componente dell’essere donna?

"Abbastanza. Mi è stato chiaro come all’interno del Pd cesenate per le donne ci fosse poco spazio. La disponibilità c’è solo a parole".

L’elezione della Schlein cambierà qualcosa?

"E’ un’elezione che apre una riflessione profonda. Credo che sia un bene ma intravvedo un cambiamento dei fondamenti stessi del Partito Democratico".

Elide Giordani